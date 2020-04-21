В РКБ закончился 14-дневный карантин, и с сегодняшнего дня, 21 апреля, все сотрудники уходят на самоизоляцию, которая продлится также две недели.
РКБ имени Куватова выходит из карантина: график работы
В РКБ продолжают лечить больных с коронавирусом и по основным заболеваниям, таковых на сегодняшний день более 150 человек, больница поделена на две зоны.
Сотрудники, которые не находились в так называемый «красной зоне», будут допущены к работе после двух отрицательных результатов проверок на Covid-19.
Родильное отделение закрывается до 11 мая для проведения плановой санитарной обработки.
21 и 22 апреля пройдет заключительная дезинфекция, с 23 апреля по 5 мая РКБ будет работать только для контактных Covid-19 из Уфы и Центрального медицинского округа, нуждающихся в экстренном лечении.
С шестого по 31 мая будет прием контактных и зараженных коронавирусом пациентов со всей республики, которым требуется лечение по другим профилям – хирургии, кардиологии, неврологии и так далее. Ориентировочно летом больница начнет работу в обычном режиме.
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