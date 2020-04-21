РКБ имени Куватова выходит из карантина: график работы

В РКБ продолжают лечить больных с коронавирусом и по основным заболеваниям, таковых на сегодняшний день более 150 человек, больница поделена на две зоны.

Сотрудники, которые не находились в так называемый «красной зоне», будут допущены к работе после двух отрицательных результатов проверок на Covid-19.

Родильное отделение закрывается до 11 мая для проведения плановой санитарной обработки.

21 и 22 апреля пройдет заключительная дезинфекция, с 23 апреля по 5 мая РКБ будет работать только для контактных Covid-19 из Уфы и Центрального медицинского округа, нуждающихся в экстренном лечении.

С шестого по 31 мая будет прием контактных и зараженных коронавирусом пациентов со всей республики, которым требуется лечение по другим профилям – хирургии, кардиологии, неврологии и так далее. Ориентировочно летом больница начнет работу в обычном режиме.