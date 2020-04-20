В Уфе ограничили движение транспорта по нескольким улицам

Во всех случаях проводится замена бордюров и разметки, а также асфальта. В период подготовительных работ перекрывается половина проезжей части, во время основных участки будут закрываться полностью.

Улица Достоевского – на участке от Айской до Мингажева (600 метров). Работы завершатся не позднее 31 августа 2020 года.

Улица Ветошникова – на участке от Революционной до Достоевского (260 метров). Позже на этой улице будет ремонтироваться и участок от Чернышевского до Воровского.

Также сейчас ведется работа на следующих улицах: Левитана, Академика Королева, Новоженова, Степана Халтурина, Архитектурная.