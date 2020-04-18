Ограничения связаны с запретом на посещение храмов и церквей в связи с ситуацией по коронавирусу. Так как многие в выходные поедут в сады, на этих улицах могут образоваться пробки.
В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам
С 19.00 18 апреля до 15.00 19 апреля 2020 года будет ограничено движение транспорта по следующим адресам:
– Богородско-Уфимский храм, улица Ферина, 15;
– Храм Рождества Богородицы, улица Кирова,102;
– Свято-Сергиевский кафедральный собор, улица Бехтерева, 2;
– Собор Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, улица Комсомольская, 161 корпус 1;
– Церковь Блаженной Матроны Московской, улица Бикбая, 32а;
– Никольская вокзальная церковь, улица Вокзальная, 39а.
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