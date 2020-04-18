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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Ограничения связаны с запретом на посещение храмов и церквей в связи с ситуацией по коронавирусу. Так как многие в выходные поедут в сады, на этих улицах могут образоваться пробки.

С 19.00 18 апреля до 15.00 19 апреля 2020 года будет ограничено движение транспорта по следующим адресам:

– Богородско-Уфимский храм, улица Ферина, 15;

– Храм Рождества Богородицы, улица Кирова,102;

– Свято-Сергиевский кафедральный собор, улица Бехтерева, 2;

– Собор Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, улица Комсомольская, 161 корпус 1;

– Церковь Блаженной Матроны Московской, улица  Бикбая, 32а;

– Никольская вокзальная церковь, улица Вокзальная, 39а.

Павел Авдеев,
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