Всем организациям Башкортостана надо зарегистрироваться для получения разрешения на работу

Для регистрации нужно скачать форму на сайте Госкомитета республики по предпринимательству (ссылка на страницу), заполнить ее и отправить на почту: fond-mb-cpp@mail.ru в формате .xls (Excel). После этого вашу организацию разместят на портале Дорога02.

Предпринимателям, которые полностью переключились на удаленный формат, получать допуск не нужно. Из частных организаций зарегистрироваться могут только относящиеся к тем сферам, деятельность которых не приостановлена, в том числе:

– сельскохозяйственные организации;

– общепит, парикмахерские, салоны красоты и оптики;

– строительные организации;

– организации, предоставляющие услуги связи;

– СМИ;

– зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы;

– организации, обеспечивающие население строительными, хозяйственными товарами, запасными частями и комплектующими изделиями для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, тканевыми материалами, печатной продукцией средств массовой информации;

– пункты выдачи интернет-заказов и организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

– спортивные учреждения – только для сборных, членов профессиональных клубов и спортсменов, готовящихся к получению званий;

– адвокаты, нотариусы, охранные агентства;

– волонтерские организации.

На портале Дорога02 (ссылка на страницу) можно также скачать новую форму справки, разрешающей работнику предприятия передвигаться по городу.

Форма заполняется отдельно на каждого сотрудника, там должны быть указаны номер и дата приказа о необходимости его нахождения на рабочем месте, дни недели и время, в которое он работает, адреса его проживания и места работы, марка и номер автомобиля, а также маршрут передвижения.

Получить консультации можно по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес»: 8(347) 224-99-99.