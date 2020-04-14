13 апреля появилась информация о том, что в городской клинической больнице №21 Уфы ввели карантинный режим из-за опасений по коронавирусу.
Стало известно, когда откроется больница №21 в Уфе
Стало известно, что в отделение поступил больной, ранее контактировавший с человеком, у которого подтвердилось заражение Covid-19.
На строгий карантин, как в нашумевшем случае с РКБ имени Куватова, больницу не закрывали, прием пациентов временно прекратили для проведения дезинфекции. Сейчас все необходимые санитарные меры в здании уже приняты. Будет проведена повторная проверка, и сегодня, 14 апреля, вечером больница заработает в прежнем режиме.
Появившиеся вчера в соцсетях слухи о том, что там якобы массово заражаются пациенты и персонал, не подтвердились.
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