Стало известно, когда откроется больница №21 в Уфе

Стало известно, что в отделение поступил больной, ранее контактировавший с человеком, у которого подтвердилось заражение Covid-19.

На строгий карантин, как в нашумевшем случае с РКБ имени Куватова, больницу не закрывали, прием пациентов временно прекратили для проведения дезинфекции. Сейчас все необходимые санитарные меры в здании уже приняты. Будет проведена повторная проверка, и сегодня, 14 апреля, вечером больница заработает в прежнем режиме.

Появившиеся вчера в соцсетях слухи о том, что там якобы массово заражаются пациенты и персонал, не подтвердились.