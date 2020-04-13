В Уфе на три месяца ограничат движение транспорта по одной из улиц

Ремонт улицы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» может осложнить выезд к проспекту Октября.
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Ремонт улицы Степана Халтурина на участке от Рихарде Зорге до проспекта Октября начнется завтра, 14 апреля.
Общая длина ремонтируемого участка – 650 метров, будут заменены бордюры и обновлены разметка и асфальт на проезжей части и тротуарах.
На первое время перекроют половину дороги, когда приступят к основным работам – улицу закроют полностью. Ремонт завершится не позже 31 июля 2020 года.
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