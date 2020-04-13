В Уфе на три месяца ограничат движение транспорта по одной из улиц

Ремонт улицы Степана Халтурина на участке от Рихарде Зорге до проспекта Октября начнется завтра, 14 апреля.

Общая длина ремонтируемого участка – 650 метров, будут заменены бордюры и обновлены разметка и асфальт на проезжей части и тротуарах.

На первое время перекроют половину дороги, когда приступят к основным работам – улицу закроют полностью. Ремонт завершится не позже 31 июля 2020 года.