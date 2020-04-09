В Башкортостане могут разрешить работу салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические клиники по всей республике закрыты в связи с режимом всеобщей самоизоляции, прием на дому также запрещен.

Хабиров отметил, что сейчас у жителей нет возможности подстричься, и поручил изучить этот вопрос по примеру Москвы. Однако там услуги парикмахеров тоже по-прежнему недоступны.

В Москве разрешили открыться салонам красоты, косметическим центрам, массажным и СПА-салонам, но в них оказывается только неотложная помощь, то есть сделать маникюр нельзя, но можно, например, удалить вросший ноготь или сделать лечебный массаж. Лазерная эпиляция и инъекции лекарственных препаратов тоже считаются медицинскими услугами.

Салоны обязаны иметь два вида лицензий: по дерматологии и косметологии. Работать с клиентом могут только специалисты с медобразованием – дерматовенерологи или косметологи.