По словам Радия Хабирова, Башкортостан может последовать примеру Москвы, разрешившей работать салонам, которые имеют медицинскую лицензию.
В Башкортостане могут разрешить работу салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты и косметологические клиники по всей республике закрыты в связи с режимом всеобщей самоизоляции, прием на дому также запрещен.
Хабиров отметил, что сейчас у жителей нет возможности подстричься, и поручил изучить этот вопрос по примеру Москвы. Однако там услуги парикмахеров тоже по-прежнему недоступны.
В Москве разрешили открыться салонам красоты, косметическим центрам, массажным и СПА-салонам, но в них оказывается только неотложная помощь, то есть сделать маникюр нельзя, но можно, например, удалить вросший ноготь или сделать лечебный массаж. Лазерная эпиляция и инъекции лекарственных препаратов тоже считаются медицинскими услугами.
Салоны обязаны иметь два вида лицензий: по дерматологии и косметологии. Работать с клиентом могут только специалисты с медобразованием – дерматовенерологи или косметологи.
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