В Уфе одну из улиц частично перекроют на два месяца

Две полосы улицы Комсомольской закроют на участке от 50 лет СССР до Шафиева по четной стороне с 00.00 часов 9 апреля и до 24.00 часов 15 июня. Движение по нечетной стороне сохранится.

Обновление части Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума (3,84 километра) началось в прошлом году и закончится в 2021. Работы проводят поэтапно, так как на этой улице большой объем трафика.

По итогам реконструкции там появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, а также заменят освещение и дорожные указатели.