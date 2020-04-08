18+

В Уфе одну из улиц частично перекроют на два месяца

Движение транспорта перекроют на участке протяженностью более 650 метров. Об этом сообщается на сайте Администрации города.

Две полосы улицы Комсомольской закроют на участке от 50 лет СССР до Шафиева по четной стороне с 00.00 часов 9 апреля и до 24.00 часов 15 июня. Движение по нечетной стороне сохранится.

Обновление части Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума (3,84 километра) началось в прошлом году и закончится в 2021. Работы проводят поэтапно, так как на этой улице большой объем трафика.

По итогам реконструкции там появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, а также заменят освещение и дорожные указатели.

Павел Авдеев,
Комментарии

Наши проекты