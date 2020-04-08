В Уфе перекроют движение транспорта по одной из улиц

С сегодняшнего дня, восьмого апреля, будет перекрыто движение транспорта по половине проезжей части улицы Левитана на участке от Таллинской до Новороссийской.

Дорогу перекроют частично на время снятия старого асфальта и полностью – когда начнут укладывать новый. Также на этом участке заменят бордюры и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Работы на улице Левитана планируют завершить до конца июля текущего года. Чтобы не угодить в пробку, вы можете отслеживать ремонт дорог в городе на интерактивной карте.