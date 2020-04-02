В Башкортостане не буду начисляться пени за услуги ЖКХ

Заместитель министра ЖКХ Башкортостана Ильдус Мамаев сообщил о том, что начиная с первого марта 2020 года и до отмены режима всеобщей самоизоляции пени начисляться не будут.

Всеобщая самоизоляция в республике началась с 20:00 31 марта и закончится тогда, когда улучшится ситуация по коронавирусу в стране.

Сегодня президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля, но предоставил регионам право самим принимать решения о необходимости исполнения этой меры. Коснется ли она Башкортостана – пока неизвестно.