В Уфе продлили ограничение движения транспорта по Комсомольской

Сейчас на участке от улицы Города Галле до Бессонова строители продолжают работы по устройству ливневого коллектора.

Далее приступят к замене асфальта, поэтому движение по трем полосам на этом участке будет ограничено до первого июня текущего года. Одна полоса на нечетной стороне Комсомольской будет доступна для проезда, четная же сторона будет перекрыта до 1 июня 2020 года.

По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.