Общественный транспорт Уфы будет работать только до 20.00

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить только с 06.00 до 20.00. Поправки еще не приняты, но уже находятся на рассмотрении.

Также на этой неделе сократится количество единиц транспорта на всех маршрутах. «Башавтотранс» с сегодняшнего дня закрывает межобластные маршруты, а междугородние и пригородные сокращает.

Режим полной самоизоляции в республике вступит в силу с 20.00. Можно будет выходить из дома только в ближайшие магазины или аптеки, а также для выгула животных или выноса мусора в пределах 100 метров.