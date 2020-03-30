В Уфе закрылись парки, аллеи, скверы и детские площадки

По поручению мэра Ульфата Мустафина с сегодняшнего дня в городе закрыты парки, скверы и аллеи, размещены сигнальные ленты и предупреждения о временном закрытии.

Территории патрулирует полиция. Кроме того, жилищные службы запрещают гулять с детьми на детских площадках, в том числе на тех, что расположены во дворах.

Со вчерашнего дня закрыта мангальная зона в в парке имени Лесоводов Башкортостана, так как по случаю солнечной погоды уфимцы, несмотря на предупреждения, массово отправились на пикники.