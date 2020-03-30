Коронавирус не помеха: республиканская акция «Зеленая Башкирия» в этом году пройдет по графику. Дата проведения – 25 апреля.
В городах Башкортостана высадят 85 тысяч деревьев
В этот день на 670 территориях в городах республики высадят 85 тысяч больших деревьев, 48 тысяч кустарников и других растений.
Как ожидается, в акции примут участие более 150 тысяч человек, если ограничения по коронавирусу к тому времени снимут. В противном случае она все равно состоится, но высаживать деревья будут коммунальщики и волонтеры.
Также было принято решение временно прекратить проведение в республике «Дней чистоты». Уборка будет продолжаться, но только силами коммунальных служб.
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