В Башкортостане могут запретить продажу алкоголя

Об этом Хабиров заявил на оперативном совещании. По его словам, запрет на продажу алкоголя в республике может быть введен, если станет больше пожаров, правонарушений и случаев домашнего насилия.

Ранее президент России объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране будет нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Накануне виноторговые компании отчитались о том, что россияне начали массово скупать алкоголь: продажи за несколько дней увеличились на 10-30 процентов.

В связи с этим в Госдуме поднялся вопрос запрета продажи алкоголя на время борьбы с инфекцией – до первого мая.