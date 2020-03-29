Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
С понедельника отключат воду в трех районах Уфы
30 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Вологодская – дома 20, 20/1, 20/2.
Улица Орджоникидзе – дом 36.
Улица Уссурийская – дома 33, 33а.
Улица Лермонтова – дом 24.
31 марта
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Улица Ленина – дома 83, 87, 97, 128, 150, 152, 154.
Бульвар Ибрагимова – дома 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 25.
Улица Белякова – дома 17, 25, 25а.
2 апреля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Улица Репина – дома 3, 5, 5а.
Улица Калинина – дом 47.
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