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С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

30 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Вологодская – дома 20, 20/1, 20/2.

Улица Орджоникидзе – дом 36.

Улица Уссурийская – дома 33, 33а.

Улица Лермонтова – дом 24.

31 марта

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Улица Ленина – дома 83, 87, 97, 128, 150, 152, 154.

Бульвар Ибрагимова – дома 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 25.

Улица Белякова – дома 17, 25, 25а.

2 апреля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

Улица Репина – дома 3, 5, 5а.

Улица Калинина – дом 47.

Павел Авдеев,
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