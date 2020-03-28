В аптеки Башкортостана завезут 700 тысяч масок

«Вчера мы получили новую партию масок. В первую очередь мы обеспечили органы власти: Министерство внутренних дел, МЧС. И более 200 тысяч масок вчера вечером поступили в Госаптеки Уфы, сегодня также они были перераспределены в основные крупные населенные пункты.

На следующей неделе ожидается еще порядка 700 тысяч масок. Думаю, что у коллег из частных аптек тоже появляется возможность в этом направлении работать», – сказал Забелин.

Также он отметил, что больше десяти масок в одни руки не продают, так как их массово скупают перекупщики.