Улицы Уфы моют с шампунем

Конвой состоит из трех машин: первая смывает грязь водой с раствором шампуня, вторая щеткой сметает ее к обочине, третья – «дорожный пылесос» – собирает весь мусор.

Шампунь используется для смыва грязевой пленки, которая остается на дороге после таяния снега. Она содержит частицы автомобильных выхлопов и может быть опасна, когда наступит сухая погода и поднимется пыль. Так будут мыть главные дороги во всех районах Уфы.

В прошлую «Санитарную пятницу» коммунальщики дезинфицировали детские площадки, а также дверные ручки и мусоропроводы подъездов. Кроме того, регулярно проводится дезинфекция подземных переходов.