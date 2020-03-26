Радий Хабиров рассказал о том, какие проекты не будут урезать из-за кризиса

«Ремонт дорог урезаться не будет, потому что он осуществляется за счет средств дорожного фонда. В свое время было принято очень правильное решение – деньги из дорожного фонда мы не можем никуда направить.

Пытались недавно перебросить часть денег на закупку дорожно-строительной техники – даже это нельзя. Тот план, который мы для себя наметили, будет реализован.

Мы приняли решение, что есть ряд программ, которые трогать не будем: ремонт подъездов, благоустройство – сейчас по ним работа уже кипит.

Когда будем ограничивать – пострадает, например, строительство какого-нибудь Дома культуры в каком-нибудь районном центре.

Строительство школ – может быть, хотя по Уфе, например, мы не будем останавливать строительство школ, потому что довольно критическая ситуация. Детсады – часть, может быть, остановим, особенно в тех районах, где не чувствуется необходимость. Только не в Уфе, но в районах, если где-то, например, старенький детсад, а хотят новый – естественно, на полгода-год придется перенести.

Строительство моста однозначно продолжится. Такие объекты нельзя оставлять, придется достраивать любыми способами.

У меня лично не было никаких сигналов по поводу сокращения национальных программ, и мы очень надеемся, что этого не произойдет», – сказал Радий Хабиров.