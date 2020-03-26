Стало известно, будут ли работать во время карантина рестораны и кафе

По словам начальника отдела Управления Роспотребнадзора Олега Мавлютова, кафе и рестораны продолжат работу в обычном режиме, но соблюдая все ограничения. На сегодняшний день ни одним указом не предписано закрытие таких заведений, так как они не относятся к потенциально опасным объектам.

Согласно новым правилам, рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита обязаны обеспечить в залах дистанцию между посетителями не менее полутора метров. Запрещается продажа кальянов и нахождение в одном зале более 50 человек одновременно.

Рекомендуется рассчитываться с гостями в безналичной форме и по возможности обслуживать дистанционно (на вынос и с доставкой).