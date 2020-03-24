В муниципалитете Уфы обсудили состояние объектов культурного наследия

На сегодняшний день в муниципальной собственности находятся 42 объекта культурного наследия, из них 21 – в аварийном состоянии: 17 расселенных жилых домов и четыре нежилых здания.

Документы домов Аксакова, 48 и 48/1, Чернышевского, 48, Цюрупы, 50 и 52 подготовлены к передаче под реставрацию.

Карла Маркса, 18, Октябрьской революции, 10/1, Достоевского, 54 и Аксакова, 84А – переведены в нежилой фонд. Еще восемь домов переводятся в нежилой фонд.

После расселения здания сдаются в аренду, либо продаются с торгов с начальной ценой в один рубль с условием реставрации. Для участия в конкурсе покупатель обязан предоставить эскиз будущего облика здания. Если предприятие, купившее дом, не выполняет обязательства по реставрации, то объект возвращается в муниципальную собственность.

До 2024 года планируют расселить еще 48 объектов-памятников по улице Октябрьской революции.