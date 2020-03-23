В Уфе снесут пять аварийных домов

В проект включили здания на улице Тукаева: номер 54, 54/1, 54/2, 54/3 и 54/4, расположенные в квартале между мечетью и улицей Зайнуллы Расулева.

Это одноэтажные деревянные дома 1948 года постройки. Жители будут расселены, здания – снесены в ближайшее время. Что построят на этом месте, пока неизвестно.

Расселение жильцов аварийных домов началось в конце прошлого года, всего по городу власти насчитали 91 ветхое строение, непригодное для жилья. Самые старые из них 1895 года постройки, самые новые – 1956 года.