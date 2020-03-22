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Со вторника отключат воду в пяти районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 23 по 29 марта 2020 года.

24 марта

Советский район, холодная вода, с 10.00 до 18.30:

Проспект Октября – дома 18/2, 16/1, 16/2, 16/3.

Улица Комсомольская – дом 23/1.

Ленинский район, холодная вода, с 22.00 24 марта до 07.00 25 марта:

Улица Летчиков – дома 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2 к1, 2д, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 6/1, 6а, 8, 8/1, 8/2.

Улица Союзная – дома 35, 35/1.

Улица Полковника Меликова – дом 16.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Максима Рыльского – дома 17, 19, 21.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Набережная – дома 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/1.

Улица Академика Королева – дома 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33.

Улица Юрия Гагарина – дома 50, 50/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56.

25 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Одесская – дома 3, 3б, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Улица Елецкая – дома 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31.

Улица Азербайджанская – дома 11, 13, 15.

Улица Розы Люксембург – дома 26, 26а.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Аксакова – дома 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16б, 32, 34, 28/3 43.

Улица Пушкина – дома 59, 61, 63, 67 69.

Улица Заки Валиди – дом 9.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Проспект Октября – дома 112/1, 114/1, 114/2.

Павел Авдеев,
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