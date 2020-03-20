В Уфе дезинфицируют остановки и автобусы

С сегодняшнего дня начали проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта. Вымыли, обработали хлорамином и просушили павильоны на остановках «Парк имени Калинина» и от «Комарова» до «Колхозного рынка», в планах – полная ежедневная дезинфекция остановок всего города до конца апреля.

Усилило меры и предприятие «Башавтотранс»: дезинфицирующая обработка салонов автобусов проводится дважды в день – ночью и в обед. На салон одного автобуса расходуется пять-десять литров раствора, полностью безвредного для человека.

Троллейбусные остановки также будут обрабатываться ежедневно, а сам электротранспорт, как мы писали ранее, дезинфицируется после каждого заезда.