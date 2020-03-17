Усадьбу Бухартовских в Уфе восстановят после пожара

13 марта началось возгорание под крышей здания, в результате чего была практически уничтожена кровля и сильно поврежден второй этаж.

Сразу после происшествия в мэрии Уфы заявили, что здание не собираются сносить: его продадут с аукциона с условием реставрации. На сегодняшнем совещании в администрации подтвердили, что данный участок под застройку не отдавался. Текущий план – восстановление первоначального облика здания.

Памятник архитектуры «Усадьба Бухартовских» состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова. В прошлом году флигель пытались сдать с условием реставрации, но желающих не нашлось. На этот раз оба здания выставят одним лотом со стартовой ценой один рубль.