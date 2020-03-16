В школах Уфы предпринимаются меры профилактики против коронавируса

С 17 марта образовательные учреждения Уфы отменят кабинетную систему обучения, то есть ученики будут оставаться в одном классе на протяжении всего учебного дня.

Также руководителям заведений поручено дезинфицировать помещения противовирусными средствами. Особое внимание будут уделять местам общего пользования (туалеты, столовые и так далее), дверным ручкам, выключателям, поручням перил и другим контактным поверхностям.

Кроме того, вводится временный запрет на посещение с учениками массовых мероприятий и коллективные выезды за пределы страны и города. Ежедневно будут собирать информацию о причинах отсутствия детей на занятиях.