Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 марта 2020 года.
С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы
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unsplash.com/@spider_mani
16 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Улица Сельская Богородская – дома 6/1, 15е, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25а, 27/1.
Улица Байкальская – дома 81, 83, 91, 93, 94, 94а.
17 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Улица Интернациональная – дома 191, 193, 193/1, 193/2.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Улица Набережная – дома 41, 43, 43/1.
18 марта
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Кольцевая – дома 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 45, 47, 49.
Улица Мира – дома 36, 36а.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 18 марта до 10.00 19 марта:
Улица Гоголя – дом 72.
19 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Черниковская – дома 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Ахметова – дома 322/1, 322а, 322.
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