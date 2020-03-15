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С понедельника отключат воду в четырех районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 марта 2020 года.

  • unsplash.com/@spider_mani

16 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Сельская Богородская – дома 6/1, 15е, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25а, 27/1.

Улица Байкальская – дома 81, 83, 91, 93, 94, 94а.

17 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Интернациональная – дома 191, 193, 193/1, 193/2.

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Улица Набережная – дома 41, 43, 43/1.

18 марта

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Кольцевая – дома 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 45, 47, 49.

Улица Мира – дома 36, 36а.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 18 марта до 10.00 19 марта:

Улица Гоголя – дом 72.

19 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Черниковская – дома 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Ахметова – дома 322/1, 322а, 322.

Павел Авдеев,
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