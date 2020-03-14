Сгоревшую в Уфе усадьбу Бухартовских не будут сносить

Памятник архитектуры «Усадьба Бухартовских» состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова. Возгорание началось под крышей главного дома, его удалось потушить.

После этого в сети начали массово распространяться слухи о поджоге с целью сноса здания, однако в мэрии планы коммерческой застройки квартала отрицают:

«Следует отметить, что данный квартал не осваивается и земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись», – гласит официальное заявление.

Комиссия решила демонтировать опасные для прохожих элементы с фасада главного дома, оба здания усадьбы продадут с торгов с условием реставрации. Покупатели должны будут представить эскизы будущего облика «Усадьбы Бухартовских».