13 марта в центре города произошел пожар: горел объект культурного наследия «Городская усадьба Бухартовских». Сегодня возле здания проходят одиночные пикеты против сноса.
Сгоревшую в Уфе усадьбу Бухартовских не будут сносить
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Фото: Дмитрий Михайлов
Памятник архитектуры «Усадьба Бухартовских» состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова. Возгорание началось под крышей главного дома, его удалось потушить.
После этого в сети начали массово распространяться слухи о поджоге с целью сноса здания, однако в мэрии планы коммерческой застройки квартала отрицают:
«Следует отметить, что данный квартал не осваивается и земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись», – гласит официальное заявление.
Комиссия решила демонтировать опасные для прохожих элементы с фасада главного дома, оба здания усадьбы продадут с торгов с условием реставрации. Покупатели должны будут представить эскизы будущего облика «Усадьбы Бухартовских».
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