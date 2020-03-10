Руководство «БашРТС» подало в отставку

Об этом сообщил в соцсетях координатор общественного движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин. В компании эту информацию пока не комментируют.

В своем посте Рахматуллин заверил также, что движение продолжит бороться за отмену недавних начислений и требовать снижения тарифов на теплоэнергию.

После корректировки платы за отопление за 2019 год многие жители Башкортостана получили платежки с задолженностями, в некоторых случаях суммы составляли более пяти тысяч рублей. 29 февраля у ДК «Химик» состоялся митинг, уфимцы требовали снижения тарифов по отоплению на 40%.