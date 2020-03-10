Мэрия Уфы предупредила о частичном ограничении движения транспорта по Уфимскому шоссе и ближайшим к нему улицам.
В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам
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unsplash.com/Nabeel Syed
Дорогу перекроют на время проведения работ по капитальному ремонту кабельно-воздушной линии. Недоступна будет только половина проезжей части.
График перекрытия:
22.00 11 марта – 24.00 12 марта: по Уфимскому шоссе около дома 17А.
23.00 12 марта – 5.00 13 марта: по улице Трамвайная около дома 1.
23.00 14 марта – 5.00 15 марта: по улице Шота Руставели около дома 15.
21.00 21 марта – 24.00 22 марта: по улице Комсомольская около дома 126.
23.00 24 марта – 5.00 25 марта: по улице Российская около дома 90.
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