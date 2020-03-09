Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с девятого по 15-е марта 2020 года.
Со вторника отключат воду в четырех районах Уфы
10 марта
Советский район, горячая и холодная вода, с 10.30 до 17.30:
Улица 8 Марта – дома 13, 15, 19, 24/1, 32, 32/1, 34, корпуса БГАУ.
Бульвар Хадии Давлетшиной – дома 16, 16/1, 18, 18/1.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:
Улица Российская – дома 22, 24, 40, 42, 44.
Улица Львовская – дома 3,5.
Улица Ладыгина – дом 19/1.
11 марта
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:
Улица Короленко – дома 5, 7, 9, 11.
Улица Короленко – дома 84б, 86, 88.
12 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Улица Интернациональная – дома 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1.
Улица Невского – дом 4.
Советский район, горячая и холодная вода, с 10.30 до 23.30:
Улица Степана Злобина – дом 42/2.
Улица Менделеева – дом 177/3.
Улица Сагита Агиша – дом 4.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Софьи Перовской – дома 25/1, 25/2, 25/3, 27.
Улица Авроры – дома 1, 3/1.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.