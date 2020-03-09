Со вторника отключат воду в четырех районах Уфы

10 марта

Советский район, горячая и холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Улица 8 Марта – дома 13, 15, 19, 24/1, 32, 32/1, 34, корпуса БГАУ.

Бульвар Хадии Давлетшиной – дома 16, 16/1, 18, 18/1.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Улица Российская – дома 22, 24, 40, 42, 44.

Улица Львовская – дома 3,5.

Улица Ладыгина – дом 19/1.

11 марта

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Улица Короленко – дома 5, 7, 9, 11.

Улица Короленко – дома 84б, 86, 88.

12 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Интернациональная – дома 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1.

Улица Невского – дом 4.

Советский район, горячая и холодная вода, с 10.30 до 23.30:

Улица Степана Злобина – дом 42/2.

Улица Менделеева – дом 177/3.

Улица Сагита Агиша – дом 4.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Софьи Перовской – дома 25/1, 25/2, 25/3, 27.

Улица Авроры – дома 1, 3/1.