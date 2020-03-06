Уфа вошла в Топ-5 самых «умных» городов России

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям: инновации для городской среды, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние, инвестиционный климат и так далее.

По «IQ городов» будут ежегодно оценивать уровень цифровизации и эффективность проекта «Умный город», направленного на создание комфортных условий для проживания в России.

В Топ-15 крупнейших городов Уфа заняла пятую строчку:

Москва – 81,19 балла;

Казань – 52,58 балла;

Санкт-Петербург – 50,37 балла;

Нижний Новгород – 46,50 балла;

Уфа – 42,05 балла;

Пермь – 39,77 балла;

Ростов-на-Дону – 36,09 балла;

Новосибирск – 33,31 балла;

Самара – 30,33 балла;

Омск – 28,58 балла;

Красноярск – 26,88 балла;

Волгоград – 25,38 балла;

Воронеж – 22,48 балла;

Челябинск – 21,05 балла;

Екатеринбург – 17,35 балла.