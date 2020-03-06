Минстрой России подсчитал «IQ городов» и составил рейтинги по четырем категориям: «крупнейшие», «крупные», «большие» и «административные центры». Уфа конкурирует с тяжеловесами из первой категории.
Уфа вошла в Топ-5 самых «умных» городов России
«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям: инновации для городской среды, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние, инвестиционный климат и так далее.
По «IQ городов» будут ежегодно оценивать уровень цифровизации и эффективность проекта «Умный город», направленного на создание комфортных условий для проживания в России.
В Топ-15 крупнейших городов Уфа заняла пятую строчку:
Москва – 81,19 балла;
Казань – 52,58 балла;
Санкт-Петербург – 50,37 балла;
Нижний Новгород – 46,50 балла;
Уфа – 42,05 балла;
Пермь – 39,77 балла;
Ростов-на-Дону – 36,09 балла;
Новосибирск – 33,31 балла;
Самара – 30,33 балла;
Омск – 28,58 балла;
Красноярск – 26,88 балла;
Волгоград – 25,38 балла;
Воронеж – 22,48 балла;
Челябинск – 21,05 балла;
Екатеринбург – 17,35 балла.
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