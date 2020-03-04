Капитальный и замена оборудования: республика выделит почти 1,5 миллиарда рублей на обновление лифтов в жилых домах. Более трети от этой суммы приходится на Уфу.
В Башкортостане займутся капитальным ремонтом лифтов
Региональный Фонд капремонта Башкортостана объявил аукционы на сайте госзакупок: проводится конкурс среди компаний, готовых заняться капитальным ремонтом лифтов в нескольких городах республики.
827 миллионов рублей будут потрачены на ремонт лифтов в многоквартирных домах в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске, Межгорье, Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах.
Еще два заказа – на 443 и 130 миллионов рублей – также подразумевают ремонтные работы в Уфе. Общая сумма госзаказа таким образом составляет 1,4 миллиарда рублей, подрядчика определят по итогам конкурса после 23 марта.
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