Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе запустят в июле

Раньше «Танцующие журавли» стояли перед Городским дворцом культуры, его перенесли в сквер «Дубки», который расположен чуть дальше по улице Чудинова.

Композиция займет место в центре плоского бассейна, вокруг фонтана будет прогулочная зона. В сквере планируют открыть кафе, обустроить велопарковки и площадки для выгула собак. При этом деревья, за которые беспокоились местные жители, обещали не вырубать.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил о том, что фонтан заработает к началу мероприятий VI Всемирной фольклориады. Она стартует в Уфе 18 июля и продлится до первого августа 2020 года.