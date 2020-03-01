С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

Во всех случаях запланировано отключение холодной воды в связи с ремонтом и заменой труб.

2 марта

Октябрьский район, с 11.00 до 21.00:

Улица Набережная – дома 7, 9, 9/1, 11, 11/1.

3 марта

Советский район, с 10.30 до 17.30:

Улица Акназарова – дома 4, 17а, 20, 21, 24, 24к1, 25, 26, 27.

Улица Менделеева – дома 145, 145/1, 147.

Улица Бакалинская – дома 36, 38, 44/1, 46, 50/1, 52.

Улицы Менделеева и Акназарова – торговый павильон «Зевс».

Улица Красноводская – дома 3, 10, 12.

Улица Степана Злобина – дом 6.

Октябрьский район, с 11.00 до 18.00:

Улица Натальи Ковшовой – дом 3.

Улица Юрия Гагарина – дома 16/1, 18, 22.

4 марта

Октябрьский район, с 11.00 до 18.00:

Улица Адмирала Макарова – дома 5, 5/1.

Улица Генерала Панфилова – дом 9.

Улица Трамвайная – дом 2а.

5 марта

Калининский район, с 10.00 до 18.00:

Улица Черниковская – дом 50/1.

Улица Орджоникидзе – дом 15.