Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с первого по пятое марта 2020 года.
С понедельника отключат воду в трех районах Уфы
Во всех случаях запланировано отключение холодной воды в связи с ремонтом и заменой труб.
2 марта
Октябрьский район, с 11.00 до 21.00:
Улица Набережная – дома 7, 9, 9/1, 11, 11/1.
3 марта
Советский район, с 10.30 до 17.30:
Улица Акназарова – дома 4, 17а, 20, 21, 24, 24к1, 25, 26, 27.
Улица Менделеева – дома 145, 145/1, 147.
Улица Бакалинская – дома 36, 38, 44/1, 46, 50/1, 52.
Улицы Менделеева и Акназарова – торговый павильон «Зевс».
Улица Красноводская – дома 3, 10, 12.
Улица Степана Злобина – дом 6.
Октябрьский район, с 11.00 до 18.00:
Улица Натальи Ковшовой – дом 3.
Улица Юрия Гагарина – дома 16/1, 18, 22.
4 марта
Октябрьский район, с 11.00 до 18.00:
Улица Адмирала Макарова – дома 5, 5/1.
Улица Генерала Панфилова – дом 9.
Улица Трамвайная – дом 2а.
5 марта
Калининский район, с 10.00 до 18.00:
Улица Черниковская – дом 50/1.
Улица Орджоникидзе – дом 15.
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