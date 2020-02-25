Радий Хабиров в соцсетях объявил о том, что с сегодняшнего дня уфимский музей археологии и этнографии принимает посетителей.
Выставка «сарматского золота» открыта для всех посетителей
Раньше этот музей служил только научной базой Института этнологических исследований. В нем хранится уникальная коллекция золотых оленей, которым больше 2500 лет.
«Сарматское золото» обнаружил башкирский археолог Анатолий Пшеничнюк в 1987 году. Эти артефакты научно доказывают существование на территории Башкортостана развитой цивилизации еще в V-IV веках до нашей эры. Музей находится по адресу: улица Карла Маркса, 6. Он работает с 10.00 до 17.00 ежедневно.
Это не первая отличная новость для любителей выставок в 2020 году: недавно стало известно, что скоро у нас появятся «Башкирский Лувр» и музей современного искусства.
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