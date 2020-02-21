Курорт в Башкортостане обновят к 2022 году

Сейчас горнолыжный комплекс «Мраткино» под Белорецком насчитывает восемь трасс длинной восемь километров, инвесторы планируют увеличить их общую протяженность до 25 километров, построить отели и проложить дороги для пешеходных, конных и велосипедных маршрутов.

Развивать проект будут до 2046 года, к 2022 году закончат строительство основных объектов. Бюджет – почти 7,7 миллиардов рублей, из них 4,7 миллиардов выделят инвесторы. Подсчитав затраты, авторы решили уменьшить количество номеров в курорте до 930 и снизить среднюю стоимость проживания с 4,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки.

В будущем «Мраткино» и «Банное» могут соединить 15-километровой дорогой, чтобы облегчить туристам путь между курортами. Эти и другие горнолыжные комплексы, до которых можно быстро добраться из Уфы, мы недавно собрали в отдельном материале.