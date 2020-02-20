Из Уфы в Ереван откроются прямые рейсы

Летать из Уфы в Ереван три дня в неделю будут сразу две авиакомпании: С 30 марта прямой рейс открывает «Азимут», а с 21 апреля – Nordwind Airlines.

«Азимут» будет перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100 по понедельникам и четвергам. Вылет из Уфы в 19:55 по местному времени, из Еревана – в 13:50. Полет займет примерно три часа, цена билета – от 1380 рублей в одну сторону.

Nordwind Airlines на самолетах Embraer 190 обещает доставить пассажиров за два с половиной часа, вылеты из Уфы запланированы по вторникам в 19:00. Минимальная цена билета – 6105 рублей в одну сторону.