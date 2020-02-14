Мэрия Уфы объявляет войну гололедице

Больше всего жалобы уфимцев распространяются на тротуары и подходы к светофорам, которые из-за нестабильной в последнее время погоды превратились в катки.

Им, а также спускам к проезжим частям, уличным лестничным пролетам и остановкам обещают уделить особое внимание: работники коммунальных служб расчистят их вручную и посыплют смесью песка и соли. Там, где это возможно, будет задействована и спецтехника.

Для ускорения борьбы с гололедицей о самых опасных участках жители Уфы могут сообщить в управляющую компанию района, либо по единому номеру 112.