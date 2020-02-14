Микрорайон Сипайлово и места проведения массовых мероприятий оснастят системой интеллектуального видеонаблюдения с использованием камер нового типа.
Новая система видеонаблюдения появится на улицах Уфы
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medium.com
Новые камеры отличаются высоким качеством изображения и оснащены функцией распознавания лиц, детектором огня, датчиками контроля парковки автомобилей.
Их уже испытали на улицах Ленина и Революционной, а также в Инорсе в рамках антикриминального эксперимента, и мэр города Ульфат Мустафин предложил включить в систему новые объекты. Ранее в этом году Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что преступность в Инорсе за год снизилась на сорок процентов.
Записи с этих камер поступают в Республиканский центр обработки данных, там же будут проверяться сигналы кнопок экстренного вызова, которыми оборудуют автобусные остановки Уфы.
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