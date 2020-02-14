Новая система видеонаблюдения появится на улицах Уфы

Новые камеры отличаются высоким качеством изображения и оснащены функцией распознавания лиц, детектором огня, датчиками контроля парковки автомобилей.

Их уже испытали на улицах Ленина и Революционной, а также в Инорсе в рамках антикриминального эксперимента, и мэр города Ульфат Мустафин предложил включить в систему новые объекты. Ранее в этом году Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что преступность в Инорсе за год снизилась на сорок процентов.

Записи с этих камер поступают в Республиканский центр обработки данных, там же будут проверяться сигналы кнопок экстренного вызова, которыми оборудуют автобусные остановки Уфы.