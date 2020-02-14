В Уфе откроют самую большую школу Башкортостана

Новый общеобразовательный центр располагается в жилом комплексе «Полесье», между улицами Ферина и Валерия Лесунова.

Четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 1650 учащихся. Детский сад на 340 мест, также входящий в состав общеобразовательного центра, уже принимает детей, а завершится проект строительством спортивного блока.

На постройку школы из республиканского бюджета выделено более миллиарда рублей, завершить работу планируют к первому сентября 2021 года.