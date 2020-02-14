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В Уфе откроют самую большую школу Башкортостана

Строительство крупнейшей школы республики уже началось в микрорайоне Инорс, она станет частью масштабного образовательного центра.

  • uksrb.ru

Новый общеобразовательный центр располагается в жилом комплексе «Полесье», между улицами Ферина и Валерия Лесунова. 

Четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 1650 учащихся. Детский сад на 340 мест, также входящий в состав общеобразовательного центра, уже принимает детей, а завершится проект строительством спортивного блока.

На постройку школы из республиканского бюджета выделено более миллиарда рублей, завершить работу планируют к первому сентября 2021 года.

ufasobakaru,
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