Строительство крупнейшей школы республики уже началось в микрорайоне Инорс, она станет частью масштабного образовательного центра.
В Уфе откроют самую большую школу Башкортостана
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uksrb.ru
Новый общеобразовательный центр располагается в жилом комплексе «Полесье», между улицами Ферина и Валерия Лесунова.
Четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 1650 учащихся. Детский сад на 340 мест, также входящий в состав общеобразовательного центра, уже принимает детей, а завершится проект строительством спортивного блока.
На постройку школы из республиканского бюджета выделено более миллиарда рублей, завершить работу планируют к первому сентября 2021 года.
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