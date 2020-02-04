Улицу в Уфе перекроют до конца 2021 года

В связи со строительством жилого дома литер 23 на улице Красноярской – ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева (секции А, Б, В) – временно будет закрыто движение транспорта от створа жилого дома № 40 до створа дома № 30.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2021 года.