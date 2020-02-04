Движение автотранспорта ограничат из-за строительства нового дома. В Администрации города просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
Улицу в Уфе перекроют до конца 2021 года
В связи со строительством жилого дома литер 23 на улице Красноярской – ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева (секции А, Б, В) – временно будет закрыто движение транспорта от створа жилого дома № 40 до створа дома № 30.
Ограничение будет действовать до 31 декабря 2021 года.
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