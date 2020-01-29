В Башкортостане начали строить электростанцию

«Год назад подписали на питерском форуме соглашение – и вот уже инвестор начал строить в Стерлибашевском районе самую большую в республике солнечную электростанцию мощностью 25 мегаватт и стоимостью 3,5 млрд рублей. Для понимания, сам район потребляет примерно 4 мегаватт, то есть энергии, вырабатываемой солнечными батареями, хватит и на окрестные районы, вплоть до Стерлитамака», – сообщил на странице в соцсети глава региона Радий Хабиров.

Электростанцию в Стерлибашевском районе построит китайская «Солар кремниевые технологии». Вложения в проект оцениваются в 3,7 млрд руб. Новшество в этой солнечной электростанции – использование современных фотоэлементов, которые хорошо работают даже в пасмурную погоду.

Компания «Хевел», которая построила три солнечные станции (Бурибаевскую на 20 МВт, Исангуловскую на 9 МВт и Бугульчанскую на 15 МВт), продолжит проект: планируется строительство двух станций в Бурзянском районе.