Форум по легкой промышленности «ЛегПром-2020» пройдет в городе 31 января. На нем также выступят представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев и представители деловых кругов Турецкой Республики.
Известные дизайнеры выступят спикерами на форуме в Уфе
Во время круглого стола с Каринэ Хабировой, министром промышленности и энергетики Александром Шельдяевым, министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и другими участниками дизайнеры обсудят развитие местных брендов.
Дизайнеры одежды и интерьера, основатели брендов республики, художники и стилисты обсудят возможные коллаборации и создание единого бренда, который объединил в себе те, что уже созданы в Башкортостане. Спикером выступит в том числе создатель бренда Terra Bashkiria.
На «ЛегПроме» подведут итоги работы отрасли легкой промышленности, обсудят обмен опытом и актуальные проблемы. Кроме круглых столов в программе запланированы практические секции с поставщиками оборудования, специалистами по автоматизации производств и цифровизации отрасли, и Пленарное заседание с участием Главы республики Радием Хабировым.
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