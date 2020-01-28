Известные дизайнеры выступят спикерами на форуме в Уфе

Во время круглого стола с Каринэ Хабировой, министром промышленности и энергетики Александром Шельдяевым, министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и другими участниками дизайнеры обсудят развитие местных брендов.

Дизайнеры одежды и интерьера, основатели брендов республики, художники и стилисты обсудят возможные коллаборации и создание единого бренда, который объединил в себе те, что уже созданы в Башкортостане. Спикером выступит в том числе создатель бренда Terra Bashkiria.

На «ЛегПроме» подведут итоги работы отрасли легкой промышленности, обсудят обмен опытом и актуальные проблемы. Кроме круглых столов в программе запланированы практические секции с поставщиками оборудования, специалистами по автоматизации производств и цифровизации отрасли, и Пленарное заседание с участием Главы республики Радием Хабировым.