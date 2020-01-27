Когда в Уфе перестанут работать ледовые городки?

В течение определенного времени в Уфе держалась плюсовая температура, из-за чего ледовые фигуры начали таять и стали более хрупкими. В администрации города сообщили, что важно вовремя демонтировать конструкции: это нужно для безопасности.

Городки проработали больше двух месяцев, а в новогоднюю ночь и праздничные каникулы на их площади устраивали народные гуляния и массовые мероприятия.

Ледовые городки располагались во всех районах города: в декабре мы писали обзор на каждый из них.