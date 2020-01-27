В городе уже приступили к их демонтажу. Такое решение приняла городская комиссия во время объезда ледовых скульптур на основных новогодних площадках столицы Башкортостана.
Когда в Уфе перестанут работать ледовые городки?
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Фото: Администрация ГО г. Уфа
В течение определенного времени в Уфе держалась плюсовая температура, из-за чего ледовые фигуры начали таять и стали более хрупкими. В администрации города сообщили, что важно вовремя демонтировать конструкции: это нужно для безопасности.
Городки проработали больше двух месяцев, а в новогоднюю ночь и праздничные каникулы на их площади устраивали народные гуляния и массовые мероприятия.
Ледовые городки располагались во всех районах города: в декабре мы писали обзор на каждый из них.
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