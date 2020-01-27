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Когда в Уфе перестанут работать ледовые городки?

В городе уже приступили к их демонтажу. Такое решение приняла городская комиссия во время объезда ледовых скульптур на основных новогодних площадках столицы Башкортостана.

  • Фото: Администрация ГО г. Уфа

В течение определенного времени в Уфе держалась плюсовая температура, из-за чего ледовые фигуры начали таять и стали более хрупкими. В администрации города сообщили, что важно вовремя демонтировать конструкции: это нужно для безопасности.

Городки проработали больше двух месяцев, а в новогоднюю ночь и праздничные каникулы на их площади устраивали народные гуляния и массовые мероприятия.

Ледовые городки располагались во всех районах города: в декабре мы писали обзор на каждый из них.

ufasobakaru,
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