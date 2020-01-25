Радий Хабиров написал пост, где отметил, что 25 января не только праздник всех студентов, но и День штурмана Военно-Морского Флота. Глава республики вспомнил соотечественников, чьи имена вписаны в историю освоения холодных морей — Валериан Альбанов, Геннадий Казанин, Валентин Смирнов, Фидус Асхадуллин и другие.

Кроме того, он сообщил, что в Уфе откроют музей полярников и исследователей Севера. «В нём сегодняшние мальчишки и девчонки смогут прикоснуться к интереснейшей истории», — написал Радий Хабиров.

Судя по всему, музей будет располагаться в здании на ул. Свердлова, 88.