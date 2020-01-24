Соревнование на открытой воде стартует летом этого года. X-Waters Ufa пройдет под двумя мостами и завершится финишем у подножия смотровой площадки.
В Уфе пройдет первый заплыв по реке Белой
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unsplash.com / Jon Del Rivero
Ожидается, что в состязании 1 и 2 августа будут участвовать пловцы из 20 регионов России и нескольких стран. Для спортсменов предусмотрены три дистанции протяженностью полтора, три и пять километров. Стартовать участники будут с песчаного пляжа Солнечный на противоположном, с пляжа в начале набережной возле улицы Пугачева и с пляжа возле ресторанного комплекса «Пристань».
Участвовать в заплывах можно начиная с 18 лет и старше, к тому же, нужно будет предоставить допуск врача на выбранную дистанцию. Организаторы в этом году также устраивают заплывы в других городах России и за рубежом: в Черногории, на Мальте и бухте Сверного Ледовитого океана в Мурманской области.
Регистрация на заплыв уже открыта по ссылке.
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