В Уфе пройдет первый заплыв по реке Белой

Ожидается, что в состязании 1 и 2 августа будут участвовать пловцы из 20 регионов России и нескольких стран. Для спортсменов предусмотрены три дистанции протяженностью полтора, три и пять километров. Стартовать участники будут с песчаного пляжа Солнечный на противоположном, с пляжа в начале набережной возле улицы Пугачева и с пляжа возле ресторанного комплекса «Пристань».

Участвовать в заплывах можно начиная с 18 лет и старше, к тому же, нужно будет предоставить допуск врача на выбранную дистанцию. Организаторы в этом году также устраивают заплывы в других городах России и за рубежом: в Черногории, на Мальте и бухте Сверного Ледовитого океана в Мурманской области.

Регистрация на заплыв уже открыта по ссылке.