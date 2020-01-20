В Уфе появится филиал «Сколково»

В филиале инновационного центра «Сколково» создадут особые экономические условия для стартапов. По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Бойцовой: «Это даст существенное снижение налогов для резидентов, например снижение ставки НДС, чего нет на территориях опережающего развития и в особых экономических зонах, уменьшение вдвое ставки социальных налогов».

Большая часть помещений откроется в Уфе до конца года. Сам центр откроется в пока пустующем помещении на ул. Валиди, на месте бывшего завода коммутационной аппаратуры имени Кирова. Помимо центра «Сколково» туда должны переехать институты развития и сам госкомитет по предпринимательству.

Еще один технопарк появится в здании бывшего полиграфкомбината на проспекте Октября: управляющей компанией креативного кластера будет московский дизайн-завод «Флакон». Сейчас также прорабатывается концепция организации технопарка на базе НИТИГ (Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан). К работе над концепцией привлечены специалисты московского «Технополиса», казанского IT-парка и «Химграда»