В Уфе до конца марта изменится маршрут автобусов

На оставшееся время проведения ремонта – до 31 марта – будет перекрыто движение по трем полосам улицы – от ул. имени города Галле до ул. Бессонова. Для движения будет открыта только одна полоса нечетной стороны улицы Комсомольской в направлении к улице Бессонова.



В связи с этим вносятся изменения в схемы движения автобусов № 202, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Они представлены на прилагающейся схеме.

В Администрации города просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать маршрут или пользоваться альтернативными путями объезда. После завершения реконструкции улица Комсомольская станет шестиполосной, а ее пропускная способность увеличится минимум в полтора раза. Всего отремонтируют 3,84 км дорожного полотна.

Фото на обложке: unsplash.com / Alexander Popov