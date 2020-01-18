На участке улицы Комсомольской (от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума) проводят дорожные работы: там уже сняли старое асфальтобетонное покрытие, а сейчас выносят коммуникации и переустраивают сети.
В Уфе до конца марта изменится маршрут автобусов
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Пресс-служба Администрации ГО г.Уфа
На оставшееся время проведения ремонта – до 31 марта – будет перекрыто движение по трем полосам улицы – от ул. имени города Галле до ул. Бессонова. Для движения будет открыта только одна полоса нечетной стороны улицы Комсомольской в направлении к улице Бессонова.
В связи с этим вносятся изменения в схемы движения автобусов № 202, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Они представлены на прилагающейся схеме.
В Администрации города просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать маршрут или пользоваться альтернативными путями объезда. После завершения реконструкции улица Комсомольская станет шестиполосной, а ее пропускная способность увеличится минимум в полтора раза. Всего отремонтируют 3,84 км дорожного полотна.
Фото на обложке: unsplash.com / Alexander Popov
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