В ближайшие дни синоптики прогнозируют в городе метель, гололед, гололедицу, снежный накат и заносы. Несмотря на это, коммунальщики продолжают приводить в порядок Уфу. Публикуем полный график, когда и в каких районах пройдут уборки дворов.
Когда в Уфе будут убирать дворы от снега: полный график
-
vk.com/ufa.dema
Демский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Правды, 20/2 и 20/3; Левитана, 14/1, 14/2, 14/3, 37 и 39 и Магистральной, 12/1 и 36.
24 января – на улицах Мусоргского, 21/1; Левитана, 19, 21, 21а, 23, 41 и 43 и Ухтомского, 24 и 26/2.
25 января – на улицах Мусоргского, 19/1 и 21; Правды, 6а, 8а и 10а; Ухтомского, 26 и Рядовой 9, 10 и 11.
27 января – на улицах Мусоргского, 25 и 25/1; Центральной, 1/2 и 6/1; Левитана, 3; Магистральной, 12 и Рядовой, 12, 13 и 15.
28 января – на улицах Мусоргского, 23; Правды, 21 и 23; Ухтомского, 28 и Центральной 38 и 40.
29 января – на улицах Мусоргского, 15а и 19а; Правды, 12; Таллинской, 14, Ухтомского, 30 и Центральной, 42 и 44.
30 января – на улицах Мусоргского, 13 и 15; Таллинской, 16 и 18; Ухтомского, 30/1 и 30/2 и Новороссийской, 2 и 4.
31 января – на улицах Мусоргского, 9а и 11; Правды, 8, 8/1 и 10; Мусы Джалиля, 64; Магистральной, 20/1 и Центральной, 31/1 и 51.
-
vk.com/club42935307
Ленинский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Гоголя, 55а; Достоевского, 68; Ленина, 39/1; Ахметова, 304/2 и Гафури, 19.
24 января – на улицах Гоголя, 56; Мустая Карима, 44; Ахметова, 316/3 и Гафури, 19/1.
25 января – на улицах Гоголя, 53; Коммунистической, 45; Ахметова, 316/1 и Пушкина 35/3.
27 января – на улицах Гоголя, 80; Коммунистической, 49 и 51; Ахметова, 318/1 и Пушкина 35 и 35/1.
28 января – на улицах Аксакова, 60; Коммунистической, 47; Султанова, 2 и Запорожском переулке, 7.
29 января – на улицах Красина, 19; Мустая Карима, 6; Гафури, 21 и Запорожском переулке, 30 и 32.
30 января – на улицах Красина, 15; Ленина, 9/11; Ахметова, 324 и Гафури, 25.
31 января – на улицах Красина, 13; Ленина, 21 и 21/2; Ахметова, 322 и Свердлова, 42.
-
vk.com/kiradm2017
Кировский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Генерала Горбатова, 7/5; Рабкорова, 11; Карла Маркса, 15a; Энгельса, 3; Тукаева, 54, 54/1, 54/2, 54/3 и 54/4; Мубарякова, 22/1; Муксинова, 7/1; Сеченова, 51/53 и Софьи Перовской, 13в и 13г.
24 января – на улицах Менделеева, 136/2; Рабкорова, 11/1; Карла Маркса, 17/19; Энгельса, 1 и 1/1; Бехтерева, 16/1; Мубарякова, 22; Муксинова, 5 и Софьи Перовской, 13/1.
25 января – на улицах Менделеева, 114/2; Рабкорова, 11/3; Карла Маркса, 25; Худайбердина, 1 и 1а; Бехтерева, 16/2; Мубарякова, 11/1; Муксинова, 3 и Софьи Перовской, 13/4.
27 января – на улицах Коммунистической, 40; Худайбердина, 4; Менделеева, 9/2; Мубарякова, 11/3; Муксинова, 1; Степана Кувыкина, 11/1 и Дуванском бульваре, 17/1.
28 января – на улицах Коммунистической, 40a, 40б и 75; Менделеева, 9/3; Рабкорова, 11/2; Муксинова, 2/1, Степана Кувыкина, 17/1 и Дуванском бульваре, 21/1.
29 января – на улицах Коммунистической, 42; Цюрупы, 44/1 и 44/2; Менделеева, 9/4; Авроры, 7; Софьи Перовской, 21/3 и 19а и Дуванском бульваре, 25.
30 января – на улицах Гоголя, 13; Дорофеева, 3/1 и 3/2; Цюрупы, 20/2 и 22; Авроры, 7/1а, 7/1б и 7/1в; Софьи Перовской, 22а и 24а; Степана Кувыкина, 5/1 и Дуванском бульваре, 27.
31 января – на улицах Степана Кувыкина, 20; Гоголя, 52, 52a и 52д; Дорофеева, 3; Менделеева, 70, 70а и 70б; Авроры, 7/2; Мубарякова, 2/2; 2/3 и 2/4; Степана Кувыкина, 3 и Дуванском бульваре, 29.
-
vk.com/ufacenter
Советский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Джалиля Киекбаева, 19; 50 лет Октября, 7 и 9; 8 Марта, 20; Комсомольской, 23/3; Обской, 16/1; Степана Злобина, 22/1a и 22/1б; 50 лет СССР, 4; проспекте Октября, 11, 11/1, 11/2 и 18/3 и бульваре Ибрагимова, 21.
24 января – на улицах Кирова, 101/1; Белякова, 7; Краснодарской, 20 и 22; Рихарда Зорге, 4 и 6; Айской, 81; Николая Дмитриева, 7/1, 9 и 11; Менделеева, 173/3; Рихарда Зорге, 32/1 и проспекте Октября, 24.
25 января – на улицах Айской, 67; Белякова, 32; Ленина, 63, 65 и 65а; Харьковской, 103; Бессонова, 26; Менделеева, 171 и 177/1 и проспекте Октября, 13, 13/1, 15/1, 22 и 43/4.
27 января – на улицах Кирова, 99/1; Ленина 83 и 87; Пархоменко, 106 и 106/1; Айской, 79; Казанской 14; Минигали Губайдуллина, 25/3; 50 лет СССР, 6 и проспекте Октября, 21, 21/1, 21/2 и 40.
28 января – на улицах Айской, 64/4; Ленина, 95; Кустарной, 27/29 и 31/33; Степана Халтурина, 49, 49/1 и 51; Айской, 77/2; Комсомольской, 17; Степана Злобина, 20, 20/1 и 20/2; Братьев Кадомцевых, 13 и проспекте Октября, 44.
29 января – на улицах Айской, 64/3; Ленина, 97; 50 лет Октября, 11 и 11/1; Бабушкиной, 17а, 19 и 21/1; Харьковской, 101; Бессонова, 24/1; Менделеева, 150/2 и 150/3; Рихарда Зорге, 38/1 и проспекте Октября, 44.
30 января – на улицах Революционной, 92/3; Ленина, 97/1; Краснодонской, 33 и 35; Степана Халтурина, 44 и 46; Айской, 75; Бессонова, 24; Минигали Губайдуллина, 3; Красноводской, 22 и проспекте Октября, 28 и 45/1.
31 января – на улицах Джалиля Киекбаева, 13; Ленина, 97/2; Революционной, 49; Рихарда Зорге, 8, 8/1 и 30; 8 Марта, 13; Казанской, 12; Баргузинской, 19; проспекте Октября, 26 и бульваре Хадии Давлетшиной, 30.
-
vk.com/oktyabrsky_district
Октябрьский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Иркутской, 50; Лесном проезде, 8; Молодежном бульваре, 2 и проспекте Октября, 60, 60/1, 116/4, 118/1, 118/2, 130/2, 130/3 и 130/4.
24 января – на проспекте Октября, 62/1; 62/2; 86/2; 86/3; 114/1; 114/2; 114/3; 132/1 и 132/2 и Молодежном бульваре, 5 и 7.
25 января – на улице 50 лет СССР, 50 и проспекте Октября, 56/2, 62, 88, 116/2 и 132.
27 января – на улицах Парковой, 20; Шафиева, 52 и 54; Рязанской, 1/1 и 7; проспекте Октября, 122, 124, 126, 134, 134/1 и 134/2 и Лесном проезде, 12 и 14.
28 января – на улицах Шафиева, 6 и 8; 50 лет СССР, 29, 31 и 33 и проспекте Октября, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 136, 136/1 и 136/2.
29 января – на улицах Шафиева, 28; Комсомольской, 125/1, 141, 143/1 и 145; проспекте Октября, 124/3, 126/1, 126/2, 142/2, 142/3 и 142/4 и Молодежном бульваре, 3, 3/1 и 5/1.
30 января – на проспекте Октября, 65/4, 65/5, 142, 142/1 и 144; улице Комсомольской, 138, 142 и 146; бульваре Давлеткильдеева 3/1, 3/2 и 5/1; Лесном проезде, 14/1 И 14/2.
31 января – на проспекте Октября, 63/4, 63/5, 90, 92, 112/1, 112/2, 112/3, 124/3, 112, 4; 144/1 и 144/2; Комсомольской, 125/1; Лесном проезде, 8/2 и Молодежном бульваре, 6.
-
vk.com/ordjon
Орджоникидзевский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Первомайской, 6; Пекинской, 14б и 14в; Кольцевой, 34а, 36а, 81 и 83; Блюхера, 18, 19 и 24; Репина, 17; Нежинской, 16; Свободы, 47 и 49; Адмирала Ушакова, 90/1; Российской, 56б и 56в; проспекте Октября, 105/5 и Уфимском шоссе, 25.
24 января – на улицах Первомайской, 6а; Пекинской, 13, 15 и 17; Кольцевой, 36, 38, 85, 87 и 133; Репина, 19; проспекте Октября, 103/1, 105/1, 105/2 и 176; Нежинской, 14; Вологодской, 56; Блюхера, 13 и Уфимском шоссе, 27.
25 января – на улицах Первомайской, 5; Кремлевской, 47, 49, 51 и 65; Блюхера, 24/1; Нежинской, 12; Свободы, 51/1; 1629 км, 6; переулке Кулибина, 13 и 15; проспекте Октября, 105/3 и 105/4 и Уфимском шоссе, 23/2.
27 января – на улицах Космонавтов, 3; Пекинской, 20 и 20а; Кольцевой, 89; Репина, 20; Интернациональной, 1; Свободы, 38; Кремлевской, 68; Вологодской, 81/2; Блюхера, 21/1; Российской, 56а и 60б; Александра Невского, 20 и 20/1; проспекте Октября, 107/1, 107/2 и 109/2 и Уфимском шоссе, 25/3.
28 января – на улицах Космонавтов, 5; Пекинской, 22а, 24 и 24а; Кольцевой, 53, 53/1, 91 и 93; Рыбакова, 6; Блюхера, 4/1, 6/2, 8а и 17; Мира, 4; Свободы, 47/2; Вологодской, 141/1; Коммунаров, 58; Уфимском шоссе, 27/3 и проспекте Октября, 176/1.
29 января – на улицах Комарова, 36а; Пекинской, 26; Коммунаров, 25 и 27; Кольцевой, 95 и 97; Герцена, 16; Блюхера, 6, 6/1 и 21/2; Борисоглебской, 4; Дмитрия Донского, 83; Адмирала Ушакова, 88/1; Российской, 52 и 54a; 40 лет Октября, 5; Александра Невского, 12; проспекте Октября, 87/4 и Уфимском шоссе, 29.
30 января – на улицах Комарова, 36б; Пекинской, 33, 35 и 37; Кольцевой, 6, 59, 99, 101 и 185; Блюхера, 4, 6а, 6б; Российской, 8; Борисоглебской, 8; Богдана Хмельницкого, 131; Ульяновых, 48; бульваре Славы, 2/1 и Уфимском шоссе, 29/1.
31 января – на улицах Комарова, 40; Ломоносова, 8, 16 и 18; Герцена, 18 и 35; Блюхера, 23; Российской, 17/3, 44 и 55; Борисоглебской, 8 и 10; Кольцевой, 61 и 201/1; 40 лет Октября, 9 и 11 и проспекте Октября, 89/1, 89/2 и 89/3.
-
vk.com/ufa_kalina
Калининский район
23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Машиностроителей, 7; Интернациональной, 131/1; Черниковской, 79 и 79/1; Сельской, 9; Сельской Богородской, 21 и 23; Транспортной, 28 и Шумавцова, 21 и 23.
24 января – на улицах Машиностроителей, 9; Первомайской, 100; 40 лет Октября, 16 и 18; Интернациональной, 175 и 175/1; Черниковской, 52; Олимпийской, 45 и 45а; Фурманова, 10 и 12; Мушникова, 10 и Невского, 3 и 5.
25 января – на улице Черниковской, 57, 59, 89/1 и 89/2; Первомайской, 58 и 58/1; Вострецова, 14 и 14,1; Спортивной, 33 и 35; Сельской Богородской, 17 и 17а; Невского, 5/1 и 7 и бульваре Тухвата Янаби, 49 и 49/1.
27 января – на улицах Машиностроителей, 19 и 21; Кольцевой, 200 и 202; Мечетлинской, 10 и 10а; Петрозаводской, 10 и 10б; Транспортной, 34 и Первомайской, 32 и 34.
28 января – на улицах Коммунаров, 6 и 8; Первомайской, 48 и 50; Орджоникидзе, 18 и 18/1; Плеханова, 11 и 11/1; Сельской, 8 Транспортной, 40; Нежинской, 36 и 38 и бульваре Тухвата Янаби, 73 и 75;
29 января – на улицах Машиностроителей, 12 и 14; Черниковской, 17 и 19; Орджоникидзе, 6; Адмирала Ушакова, 70 и 70/1; Мечетлинской, 6 и 8; Сельской Богородской, 19 и 19б; Первомайской, 36 и 38 и бульваре Тухвата Янаби, 53, 53/1 и 53/2
30 января – на улицах Черниковской, 55; Машиностроителей, 10; Первомайской, 46, 50/1 И 52; Вострецова, 10 и 12; Кольцевой, 198; Вологодской, 21 и 23; Майской, 9 и 9а; Ферина, 1/1; Транспортной, 36/3;
31 января – на улицах Машиностроителей, 14/1; Кольцевой; 164/1; Свободы, 18; Черниковской, 14; Вострецова, 8 и 8/1; Богдана Хмельницкого, 58 и 60; Мечетлинской, 11 и 13; Петрозаводской, 14 и 14а; Георгия Мушникова, 4 и Первомайской, 37 и 38.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.