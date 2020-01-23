Когда в Уфе будут убирать дворы от снега: полный график

23 января – будут убирать дворы от снега на улицах Правды, 20/2 и 20/3; Левитана, 14/1, 14/2, 14/3, 37 и 39 и Магистральной, 12/1 и 36.

24 января – на улицах Мусоргского, 21/1; Левитана, 19, 21, 21а, 23, 41 и 43 и Ухтомского, 24 и 26/2.

25 января – на улицах Мусоргского, 19/1 и 21; Правды, 6а, 8а и 10а; Ухтомского, 26 и Рядовой 9, 10 и 11.

27 января – на улицах Мусоргского, 25 и 25/1; Центральной, 1/2 и 6/1; Левитана, 3; Магистральной, 12 и Рядовой, 12, 13 и 15.

28 января – на улицах Мусоргского, 23; Правды, 21 и 23; Ухтомского, 28 и Центральной 38 и 40.

29 января – на улицах Мусоргского, 15а и 19а; Правды, 12; Таллинской, 14, Ухтомского, 30 и Центральной, 42 и 44.

30 января – на улицах Мусоргского, 13 и 15; Таллинской, 16 и 18; Ухтомского, 30/1 и 30/2 и Новороссийской, 2 и 4.

31 января – на улицах Мусоргского, 9а и 11; Правды, 8, 8/1 и 10; Мусы Джалиля, 64; Магистральной, 20/1 и Центральной, 31/1 и 51.